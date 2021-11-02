現代人化妝技巧越來越進步，很多人化妝前後差很多。埃及一名男子先前在網路上認識妻子，兩人隨即墜入愛河並結婚，而婚後男子第一次看到妻子素顏，發現對方與化妝時差異太大，讓他無法接受，最終向當地法庭訴請離婚。

根據《海灣新聞》報導，埃及一名男子透露臉書認識妻子，發現妻子曾在臉書po出多張濃妝美照，男子看了非常喜歡，兩人便約出來見面，認識沒多久就決定結婚，豈料婚後第二天早上睡醒，他第一次看到妻子素顏模樣，發現她化妝前後差異很大。

由於男子在婚前，從未看過妻子的素顏，因此當下讓他非常驚訝，結婚1個月後，男子仍無法接受，最終向當地法庭訴請離婚，並表示「我覺得被妻子騙了，她婚前經常畫濃妝，但不化妝時看起來很醜，我很震驚...因為她看起來不像我結婚前認識的那個女人，妻子素顏與化妝時完全是不同人」。

而2016年在阿拉伯聯合大公國沙加（Sharjah）也發生過類似事件，34歲丈夫與28歲妻子結婚半年後，一日至艾瑪札海灘（Al Mamzar Beach）游泳，玩水過程中妻子的妝被海水洗掉，丈夫才首次看到妻子素顏，讓他無法接受，表示妻子不像結婚時漂亮，更指責對方長期用假睫毛等化妝品來欺騙他，之後兩人因此離婚，女方離婚後身心受創，還需接受心理治療。