隨著智慧型手機問世以及免費通訊軟體普及，現代人多數改用手機傳訊、通話、上網，使用市內電話的機會越來越少，甚至不少年輕人購屋後，直接選擇不裝設市內電話。對此，一名網友疑惑，既然手機通話優勢眾多，何不乾脆將市內電話停掉？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出市話在關鍵時刻能夠「救命」，呼籲「千萬不要停掉！」

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「市內電話要不要停掉」為題，PO文透露，家中有一支市內電話，除了選舉民調、費用催繳，幾乎沒有人會打來，雖然父母覺得用得到，但原PO認為，現在就連手機也很少會使用通話功能，幾乎都已傳訊息為主，因此考慮將市話的錢省下來。

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒點出市話關鍵優勢，「停電還可以打，因為電話線含電源，打110、119會直接顯示電話號碼跟電話的地址所在」、「市話緊急時候會派上用場」、「市話在發生重大災害的時候會用到」、「為了安全起見還是留著吧！幾十塊月租就當保險費」。

也有網友透露自己之所以保留市話的考量，「手機打市話超貴，很多免付費電話也不接受手機撥打，而且市話用越久，月租越便宜」、「聯絡爸媽時很好用，爸媽不會一直帶手機在身邊的」、「有時候還是用得到，像是打電話給信用卡公司詢問事情」、「租屋處收訊超差，手機打不出去，這個時候就很懷念市話的好」、「長輩有用不要停，檢視一下月租是不是最低價就可」。