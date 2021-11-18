推銷電話內容五花八門，不只信用貸款，甚至連賣靈骨塔的都會打電話行銷，讓民眾不勝其擾。一名網友發文表示，面對這些推銷電話自己都是直接掛掉，但又擔心對方被掛電話時心裡受傷，提出疑問立刻激起網友討論，更吸引內行人留言分享，只要說出《個資法》3個字，對方不僅會立即掛斷電話，也不會再打來騷擾。

原PO昨在PTT的八卦板上發文分享，表示最近常接到各式電銷，有信用貸款的、有推銷光纖網路的，也有賣茶的，真的不勝其煩。他表示，這些推銷電話自己通通懶得回應，選擇直接掛電話，但也懷疑自已這樣做會不會很沒禮貌。

問題曝光後立刻激起網友熱烈討論，「馬上掛才是尊重」、「節省他時間讓他打下一個」、「我都不出聲音，然後他會默默自己掛掉」、「接起來，不聽也不講話，就放著」、「我也遇過很多次對方掛我電話」。

另外也有網友表示，推銷電話手中的個資也是非法管道取得，他們才不禮貌，並分享內行人做法，「接起來說個資法，對方就會掛了」。過去PTT也有人討論過用個資法反制推銷電話，只要搬出《個資法》的蒐集、處理、利用3項規範，通常對方不只馬上掛掉電話，更不會再次打來擾民，讓網友大讚此法一勞永逸。