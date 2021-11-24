YOUTUBER團體「反骨男孩」成員孫生，因母親多次行竊進出監所，今年7月間上網PO文，指某百貨櫃姐私訊他母親又行竊一事，造成媒體要找櫃姐採訪，櫃姐不滿好心提醒，對話卻遭孫生PO上網，控告孫生涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署調查認為，僅憑孫生曝光的IG帳號，尚難以直接辨識櫃姐身分，24日不起訴孫生。

本名余孫生的網紅孫生，因患有精神疾病的母親，無法克制偷竊行為，時常上網分享母親多次行竊進出監所的心聲。今年7月6日，孫生在IG上PO出某名百貨櫃姐私訊他的截圖，指「昨天有一位自稱是您媽媽的女士，來我們櫃上拿走了一些東西」，並提供監視器畫面。

事後這名櫃姐因接獲不少網友私訊，以及記者採訪邀約，發現孫生直接將2人對話PO網，讓她IG帳號曝光，怒控孫生違反《個資法》。警方曾約詢孫生，但孫生未沒出面說明。

北檢檢察官勘驗櫃姐IG後，認為網友光憑帳號與大頭照，尚難以辨識櫃姐身分，不算是《個資法》保護範圍，孫生罪嫌不足，今將孫生不起訴處分。