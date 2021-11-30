資深女星狄鶯是演藝圈著名美魔女代表，駐顏有術的她，依舊保有高顏值和前凸後翹的火辣身材，完全看不出已59歲，狄鶯近期都會每日一PO心靈雞湯文並放送美照，而在狄鶯今（30日）曬出的近照中，她豪開深U、白嫩肌膚和蠻腰全都露，凍齡到不科學的絕佳狀態讓網看傻。

照片中，狄鶯放下一頭長髮現身街頭，她辣穿黑色深U小背心、外搭花朵圖案外套，狄鶯大方放送白嫩美胸和小蠻腰，而照片往下一看，狄鶯的褲褲在腰間還有挖洞設計，讓狄鶯火辣身材全都露，狄鶯身材纖細、肌膚白嫩，看不出她已59歲，絕佳狀態相當不科學，吸引網友直呼：「真是美極了！！妳就是人善良、心更美！！在我心中～妳是個滿分的女人」、「還像二十幾歲的姑娘」、「漂亮」。

狄鶯近來積極更新臉書，她日前還迷上自製長輩圖，但狄鶯對外界說她發的是「長輩圖」有些意見，狄鶯則強調，她PO的不是長輩圖「這是給年輕人的心靈雞湯，祝福」，呼籲外界不要只看她的顏值和身材「照片只是點綴，要看文字內容，那才是狄姐要傳達的心意重點唷！」

不過狄鶯近來卻不更新長輩圖了，狄鶯日前宣布，自己不用再動腦、傷神、傷眼睛，她還霸氣說：「又被人說我在蹭熱度，我本身已經全身滾燙無須再蹭任何人熱度」，不過，狄鶯則改每日分享正能量的心靈雞湯文，狄鶯也不吝嗇分享絕美近照，凍齡模樣讓外界都看傻。