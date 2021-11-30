網紅鄧佳華日前表示要脫離舒適圈，接著便離開連千毅團隊，轉換跑道當起外送員，沒有駕照只能騎乘YouBike的他，竟在臉書透露「3小時接了62單」，被網友怒斥根本在說謊，不過昨（29日)自爆是用朋友帳號跑單，沒想到此舉害慘全台Uber Eats外送員，全被強制下線確認身分。

鄧佳華昨（29日)在臉書發文：「我每天騎YouBike送uber eat，至少要花20個小時，休息20分鐘，體力越來越好，已經可以一天接200單了，收入確實比律師可觀多了」，似乎是在反酸律師林智群，不隨後貼出與友人的對話截圖，只見對方質問：「跑單結束後，系統會強制離線，跳出身分驗證畫面，不知道是不是跟你有關，你說你有跑單，又貼出獎金62單畫面」。

鄧佳華見狀嚇得發文求救，自認「我是用朋友的帳號跑單，朋友的帳號出現問題，這是怎麼回事？」隨後發文寫下「成事不足敗事有餘」，似乎懊惱自己犯的過錯，不過稍早轉貼網友PO文，只見內容寫道「太唬爛結果，導致全台強制下線，全部要驗身份」，指出罪魁禍首就是鄧佳華，沒想到鄧佳華竟興奮直呼「所有uber eat為了我要強制驗證，這是我的榮幸」。

對此，網友紛紛留言怒斥：「自己犯的錯，導致其他在線夥伴們困擾，還覺得榮幸要不要臉啊」、「自己的無知，造成一堆人困擾，是怎麼忘記禮義廉恥」、「就算用朋友帳號跑，就不能低調嗎？害的朋友的帳號都接近停權，外送本來就是不能借用別人的帳號來跑了」。