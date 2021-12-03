外送平台崛起，不少民眾選擇全職跑外送來賺取生活費，一名網友表示，每次叫外送時，她都會看外送員提供外送服務的原因，有次看見一名外送員大叔，說自己未到退休年齡但失去工作，為了家庭經濟因此全職跑外送，並寫下「感謝顧客給我再次機會撐下去」，讓她內心百感交集，取餐時決定將費用湊整數要對方不用找，此一善舉讓許多網友直呼感動。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，天天叫外送的她，習慣點開外送員的資訊欄，看對方提供外送服務的原因，有次她在等待餐點送達時，一樣點開外送員的資訊欄來看，沒想到打開竟是滿滿洋蔥。

原PO見外送員提供外送服務的原因，決定將餐點費用湊整數，要對方不用找錢。（圖/翻攝Dcard）

原PO說，對方表示自己未到退休年齡但失去工作，為了家庭經濟的因素，非常需要這一份工作，並寫下「感謝顧客給我再次機會撐下去」，讓原PO內心百感交集。當餐點送達時，她決定把餐點費用湊整數要外送員不用找錢，讓對方相當感動。

文章一出許多網友都覺得感動，大讚原PO心地善良，「看完大叔的簡介整個大哽咽，你好溫暖」「好感動喔，你會好人有好報的」、「心美的人也會美，謝謝妳讓世界更美好」、「我只要雨天叫外送一律給小費，他們實在太辛苦了」、「我也會看，而且看到年紀比自己爸媽大的人外送都會給小費，覺得好辛苦」。