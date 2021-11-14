地瓜膳食纖維豐富，又有飽足感，是不少人心中的平價美食和養生聖品，以往天氣轉涼時，路邊隨處可見烤地瓜攤，但最近卻寥寥無幾，讓網友不禁好奇「烤地瓜是不是很多都倒光了啊？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後殘酷真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，下班途中打算買個烤地瓜果腹，沒想到沿路十公里，即便有經過市場，但一家店都沒開，隔天再去夜市找也一樣空手而回，讓他錯愕直呼「是去年景氣不好都收起來了嗎？上網搜尋，最近的點在6公里之外，不然就是要去特定超商才買得到」。

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「健身流行之後，很多改賣冷凍地瓜了」、「隨便一台氣炸鍋＋超市地瓜，自己回家慢慢烤，便宜健康又好吃」、「路邊車子賣超貴的」。

甚至有人揭開烤地瓜攤消失主因，直言「被超商打爆了」、「只剩下超商了吧」、「被超商消滅了，記得小時候還會有路邊攤賣茶葉蛋，現在也絕跡了」。

事實上，民眾若想減肥，可以吃冰的地瓜，因為其內含的澱粉會因溫度降低轉變成抗性澱粉，熱量比一般澱粉少了30％，但要適量攝取，吃太多還是會胖；另外，腸胃道不好的人不適合吃冰地瓜，容易過度刺激消化酵素分泌，反而更不舒服。