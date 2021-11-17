古代帝王家的女兒通常都被稱為公主，若是嫁給一國之君則會成為皇后，等到丈夫去世後，如果繼位者又正巧是自己的兒子，就能夠當上皇太后，不過卻有一名奇女子，竟從皇太后的身分變回公主，這在歷史上是非常罕見的事情，而這個人就是隋文帝楊堅的長女楊麗華。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，楊麗華出生之時，父親楊堅還只是北周貴族，他們的家族屬於官壟集團的核心成員，因此楊麗華在13歲時便嫁給了當時還是皇太子的宇文贇，成為皇太子妃；等到北周武帝過世後，她的丈夫即位成為北周宣帝，楊麗華因此在年僅18歲時當上皇后，然而宇文贇個性荒唐乖戾，竟一次立了5名皇后，不過她一點都不忌妒，面對喜怒無常的丈夫也不感到害怕。

一年之後，宇文贇遜位於兒子北周靜帝宇文闡，自立為太上皇，楊麗華則被封為太上皇后，然而夫妻之間的感情並不融洽，宇文贇曾多次對她發怒，甚至還想入罪於她，但楊麗華十分淡定，一點都不驚恐，讓宇文贇徹底爆發，決定賜死她，楊麗華母親獨孤氏得知後，立刻趕到宇文贇面前謝罪，叩頭到頭破血流才救回女兒一命。

後來宇文贇病重垂危，他身邊的近臣想要擁立楊堅為新帝，於是假詔讓楊堅領受遺命輔政，起初楊麗華還很開心，以為父親會輔佐還年幼的宇文闡，然而宇文贇過世後，楊堅的野心逐漸嶄露，最後奪取天下、建立隨王朝，讓楊麗華非常不滿，楊堅對女兒也始終抱持著愧疚之心，並將她封為樂平公主。

雖然之後父母曾要才25歲的她改嫁給其他人，但楊麗華誓死不從，他們只好打消念頭，而楊麗華就這樣獨守空閨28年，最後在和隋煬帝走訪張掖時因病過世，享年49歲。