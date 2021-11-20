大陸湖南一名人妻日前坐在路邊，哭訴自己被丈夫家暴，而且時間長達3年，最終還被趕出來，旁人得知後都勸她離婚，豈料她卻不願意，更向媒體求助，希望能幫忙她調解，讓丈夫回心轉意，更表示由於老公長得太帥，因此離不開對方，也讓不少人看傻眼。

根據《湖南都市電視台》報導，23歲的李霞（化名）3年前經人介紹，認識現任丈夫王強，對方看起來靦腆又斯文，讓初次談戀愛的李霞看了非常喜歡，雙方接觸後也產生好感，兩人認識2個月後就登記結婚，但結婚以後，問題就開始出現，起初兩人只是動嘴，最後竟演變成動手。

由於兩人力氣懸殊，導致李霞只有挨打的份，每次被打後，她就會跑回娘家哭訴，她的父母看到女兒全身是傷，心痛不已，甚至勸女兒離婚，但李霞每次只要受傷痊癒，看到丈夫來道歉後，她就會原諒對方，豈料日前兩人又發生爭執，李霞還被趕出家門，最終只能自己在外租屋。

丈夫王強還要求離婚，李霞見事態嚴重，便向節目單位《尋情記》求助，希望能幫忙他們調解，豈料節目人員勸她離婚時，她卻說「丈夫是初戀，我無法割捨，喜歡從一而終且思想很傳統，而且王強長得真的很帥，如果離了，以後就再也難找到這麼帥的」，這也讓眾人聽了直搖頭。

兩人感情中，除了王強會家暴外，李霞的疑心病也非常重，王強表示，他就是快被逼瘋了，才會使用暴力來解決兩人問題，由於妻子很愛疑神疑鬼，讓他結婚這3年都過得很辛苦，妻子擔心他外遇，因此經常偷看他的手機，甚至會24小時守在他身邊，只要一離開妻子的視線，就必須定時匯報行蹤，要不然會被懷疑偷吃。

不僅如此，李霞還多次偷在王強的手機內安裝定位軟體，甚至在家裡安裝攝影機，就是為了防止丈夫亂來，李霞對此解釋，就是因為王強長得太帥，所以她才會如此，但王強已被逼的喘不過去，希望可以離婚，甚至表示「我都天天打她了，她都不願意離婚，你說有這樣的人嗎？」。

節目組安排兩人到公證單位進行調解，李霞在過程中表示，自己其實已懷孕了，而王強聽到後十分錯愕，經過思考後，他的態度也不再冷漠，表示願意負起責任，來照顧好這個家，但希望妻子以後能學會互相信任，而李霞開心的說，自己會接受丈夫提出的要求，日後也會定期接受心理輔導。