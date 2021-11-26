S.H.E成員Selina（任家萱）26日初登中視《飢餓遊戲》，她和主持群到桃園出外景，大夥趁錄影空檔在節目官方臉書開直播，短短7分鐘，觀看人數瞬間破千。

對於Selina願意接外景遊戲通告，王仁甫感動說：「妳真的是無事不登三寶殿。」她說這是履行跟王仁甫的承諾，原來王仁甫曾上過她節目，Selina表示是《飢餓》忠實觀眾，王仁甫一聽馬上力邀她當來賓，只是她因沒辦法跑又無法忍受飢餓，所以顧慮很久。

如今，Selina實現當時約定，王仁甫對她說：「等了4年半，終於等到了，我們節目就是為了妳撐到現在。」Selina也誠意十足，會參與一整集的外景錄製：「這是我第1個選擇上的外景節目，獻給我最愛的《飢餓遊戲》。」

Selina這次為宣傳新專輯上節目，由於她曾說只要發片就會來《飢餓》宣傳，王仁甫虧她該不會歌早就寫好，但節目實在太硬不敢來，只好延後發片。《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出。