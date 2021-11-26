到量販賣場買東西，許多人習慣挑選效期較長的商品，自然挑選時會先看一下包裝說明，但挑到「活人上架」，恐怕就太誇張了！一名網友分享，他到全聯購物，竟發現有人站在冰櫃上找東西，「沒水準兼沒衛生」，網友痛罵實在缺乏公德心。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享，他逛著逛著，「怎麼有人站在冰櫃上」，由於該陳列區擺放牛奶、優格、豆漿等商品，這位仁兄還穿著鞋子站上去，甚至連店員經過也視若無睹，讓原PO感到不可思議。

一名網友驚見有人站在冰櫃上，直呼不可思議。（翻攝臉書）

「挑期限我沒意見，整個人踩上去就不行」、「也太沒公德心了吧」、「站到上面去會不會太離譜」、「當成自己家嗎」、「其實效期頂多就差幾天，有必要這樣嗎」、「是不是長太矮看不到」。

至於店員為何未制止，網友無奈認為，多一事不如少一事，「店員又能怎樣？萬一又被顧客打怎麼辦」、「不小心捅你一刀」、「店員一個月拿多少薪水？明哲保身比較要緊」。

不過也有網友認為，這應該是下班後被叫回去的店員，或者是廠商，「店員知道他是誰，所以沒反應」。但其他網友說，若真的是賣場相關人員，至少套一件全聯的背心吧，而且穿鞋子站上去，旁邊就是食品或飲品，絕對有衛生疑慮。