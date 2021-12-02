「華語天后」孫燕姿將推出新作品〈世界終結前一天〉，是今年繼〈餘額〉、〈匿名萬歲〉後，全唱作、製作的第3首單曲，12月3日11：00 全亞洲百大電台首播，同日13：00 數位上架。孫燕姿運用都市寓言故事的敘述方式，讓符號（音符＋文字）體現這段時期的感觸與觀察。

孫燕姿表示，「這首歌在描述世界終結前的種種現象，以及一些觀察，雖然看似在講世界末日這個主題，但有些在虛擬的範圍；人其實是很堅韌的，這首歌也想提醒大家，就算未來充滿未知，抱著希望繼續往前，把握每一天，希望大家喜歡這首輕快的搖滾歌曲。」

孫燕姿推出輕快搖滾曲風的新歌〈世界終結前一天〉。（環球音樂提供）

控管、隔離、迎面而來的口罩人群…，生活型態的驟變，堅韌的人們，在看似熟悉的環境中，都遵循著非常規的防疫指示，依照新的秩序地生活著。「保持1米以上安全社交距離」這種在以往看來非常規的要求，替代了「用親近的距離，縮短彼此的隔閡」。歌詞中「愛就要間隔離別」孫燕姿寫道世界終結前一天，這些規則是否還成立？是不是應該重拾身旁曾經疏漏的愛與關懷，珍惜存在與每個陪伴。

孫燕姿推出輕快搖滾曲風的新歌〈世界終結前一天〉。（環球音樂提供）

當孫燕姿萌生創意發想，立馬想到合作夥伴，新加坡著名的製作人與作曲人Kenn C，兩人僅僅20分鐘就飛速地完成〈世界終結前一天〉的作曲。在歌詞撰寫，孫燕姿以都市寓言的設定，建構直面未知的社會現象與人心微妙變化，紀錄全球疫情防護的日子。孫燕姿對於每個字詞使用的寓意與配置，斟酌字句、謹慎著墨，反覆修改耗時很久。希望真實呈現如電影般虛實交疊的狀態，亦不失人心溫度與美學，傳遞一股希望與力量。