高雄26歲黃姓男子1日凌晨將車輛違停於六合路、和平一路口紅線上，遭巡邏員警盯上，警方上前盤查時，聞到車內散發出一股濃濃塑膠味，又在車內發現一台「磅秤」，員警懷疑黃男不法施用毒品，果真在車內搜出第三級毒品K他命，警方立即將黃男逮捕，並依毒品危害防制條例函送偵辦。

高市警苓雅分局凱旋路派出所員警1日凌晨2時40分許執行巡邏勤務，行經六合路、和平一路口時，見一部黑色自小客車違規停於紅線，便上前攔查，黃男一搖下窗戶，車內一股塑膠怪味朝著員警撲鼻而去，面對警方問答，黃男神情顯得格外緊張，黃男不安的舉動引起員警懷疑。

黃男起初向警方表示，自己只是晚上睡不著，所以開車外出逛逛，因為想抽菸，所以才臨停路邊抽菸，車內的味道就只是一般的香菸味，但員警又突然瞥見駕駛座方向盤上方放了一個「磅秤」，警方詢問黃男磅秤用途，黃男則支吾其詞無法回答。

員警見黃男行為異常，在黃男同意下，員警對黃男車輛搜索，果真在車內手扶箱中發現1包白色結晶體及一個留有白色粉末殘渣的盤子，而黃男眼見東窗事發，已經瞞不過員警，才向員警坦承車內的白色結晶體是K他命，盤子則是K盤。

黃男遭逮後向員警表示，該包K他命是自己施用，並非交易使用，而該白色結晶體經員警初步檢驗，呈第三級毒品K他命陽性反應（毛重1.30公克），警方當場將毒品查扣並將黃男逮捕帶返派出所詢問，全案依毒品危害防制條例將黃男函送偵辦。

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