英國諾福克郡一處海濱區近日發生嚴重的土石崩落意外，而當地以「海景第一排」聞名的住宅，也在一夜之間變成「懸崖上的房屋」，距離懸崖邊緣僅有6公尺，恐怖的景象讓不少住戶都嚇壞了，紛紛積極尋找新住處，但仍有少部分人選擇留下來。

根據《每日郵報》報導，英國東部諾福克郡（Norfolk）蒙德斯利（Mundesley）一處濱海區，在本月8日晚間到9日早上發生一起大規模的土石崩落事件，重達數噸的土石瞬間崩塌到40公尺以下的沙灘處，一夜之間讓該處的「海景第一排」住宅和懸崖的距離大幅縮短，僅剩6公尺。

70歲的當地住戶雷諾茲（Bev Reynolds）透露，崩塌的懸崖大小相當於一座足球場，「這真的很可怕，一部分懸崖就這樣消失了」，她也直言這是18年以來發生過最嚴重的土石崩落事件；31歲男子勞埃德（Antony Lloyd）也在這裡租屋，該起事件發生後，他甚至能夠直接在花園圍欄內向下眺望海灘，懸崖就在一步之差的位置，勞埃德表示自己早已嚇得「魂飛魄散」，並決定要盡快找到新住處。

對此當地海岸警衛隊解釋，該區懸崖因為近期降雨變得不穩定，導致土石崩落事件發生，而下一塊可能土石崩落的地點、大小都無法預測，因此呼籲民眾不要前往該處，懸崖下方的海灘也已經遭到封鎖；海岸警衛隊則和當地居民表示，目前不會有立即性的危險。