Pink handfish seen for the first time in 22 years! An exciting discovery that offers hope for the ongoing survival of this rare species. @IMASUTAS @Parks_Australia @Sciences_UTAS

Full story: https://t.co/vh0hdE5UkT pic.twitter.com/pvJ5JqAZEr — University of Tasmania (@UTAS_) December 23, 2021

澳洲生態環境豐富，擁有不少獨特的物種，日前科學家在塔斯馬尼亞外海，發現一條極為罕見的「粉紅手魚」（handfish），特別之處在於牠能夠利用超大的雙鰭在海床「行走」，過去歷史上只有四次目擊紀錄，最近一次是在1999年，距今已有22年。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這條手魚是在塔斯馬尼亞海岸外的塔斯曼斷裂帶海洋公園，海面下約150公尺深處被發現，當時研究人員正透過深海攝影機拍攝海底景象，沒想到卻意外捕捉到這條粉紅嬌客。海洋科學家巴瑞特（Neville Barrett）表示，粉紅手魚在此之前，只有四次被目擊的記錄，上一次是在1999年時被一名潛水者所發現。

The ultra rare pink handfish which is native only to Australia has been spotted for the first time in 22 years off the Tasmanian coast.



(Photo Karen Gowlett-Holmes) pic.twitter.com/z3twPtv4DP — Weird Animals (@Weird_AnimaIs) December 24, 2021

手魚正如其名，擁有一雙超大的「手」，除了游泳之外，還能在海床上「行走」，但因為相當罕見，在今年稍早被塔斯馬尼亞官方列為瀕危物種。

巴瑞特原以為，手魚是一種生活在隱蔽海灣的淺水物種，沒想到如今卻在塔斯馬尼亞州的南岸外海，且深150公尺處的水域發現牠的蹤跡，不禁直呼「這是令人興奮的發現，為粉紅手魚的繼續存活提供希望，顯然牠們的棲息地和分佈較先前認為的還要更廣。」

根據一名研究助理在今年10月瀏覽拍攝的畫面顯示，一條長15公分的粉紅手魚被一隻岩龍蝦驚擾後，從一處暗礁竄出，起初牠對眼前的騷動感到好奇，接著觀望一陣子後才游開。據悉粉紅手魚是澳洲塔斯馬尼亞州附近觀察到的14種手魚之一。