大陸一名19歲少女日前因為手上戒指卡住，受到外部力量劇烈拉扯，導致她的手指皮肉撕脫，瞬間「骨肉分離」剩下一根白骨，誇張情況就連醫師也看傻眼，所幸經過手術後已重建手指功能和外觀。

綜合陸媒報導，來自湖北武漢的19歲林姓少女，因為左手中指上的戒指被意外勾住後，遭外力快速撕扯，導致手指上的皮肉全部撕脫，指骨外露，事後被轉到上海市六醫院骨科治療，負責的周征兵醫師表示，林女的情況和一般的切割傷不同，「就像從手上脫掉手套一樣，整個手指的皮膚軟組織包括神經、血管及指甲甲床等全部剝脫」。

林女的傷勢就連一向見慣大場面的專家們也看得驚心動魄，經會診後，醫師們一致認為她的指骨大致上完好，且仍有伸曲功能，因此決定利用她的右腳踇甲瓣及足背皮瓣來修復中指，再用髂腹股溝區皮瓣修復右腳。所幸經過13小時的清創、移植、塑形修復，成功將林女的手指重建成「有血有肉」的模樣，術後一週便可以活動，接著將展開復健。

這起駭人案例讓不少大陸網友議論紛紛，當地網紅醫師許超提醒，戒指造成的脫套傷，大多都是戒指被東西勾住後，「透過迅速劇烈的外界力量，造成手指皮肉撕裂，嚴重的話只剩骨頭，甚至要截指…」呼籲民眾在進行機械操作或打保齡球時，千萬不要戴戒指，戒指也應避免選擇有凸起物裝飾的款式，減少被外物勾住的機率。