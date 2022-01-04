阿根廷日前一名女子走進冰淇淋店消費，但由於當時她並沒有戴口罩，因此店員拒絕替她服務，豈料女子竟異想天開把衣服脫下，以此代替口罩並遮住口鼻，她的身上脫到只剩內衣褲，讓現場所有人看傻眼。

女子幾乎全裸走進冰淇淋店，讓店裡其它消費者看了非常傻眼。(影片來源/YouTube/Diario Mendoza)

根據《每日郵報》報導，阿根廷戈多伊克魯茲市（Godoy Cruz）一名女子在本月1日走進冰淇淋店，但當時她沒有戴口罩，因此店員表示拒絕提供服務，女子隨後走到店外，但她並不是去買口罩，而是直接脫下身上的衣服，身上只剩內衣褲，之後用脫下的衣物代替口罩遮臉。

女子再次走回冰淇淋店，還對店員喊著「不是要戴口罩嗎？我現在不是戴了嗎？」，但店家依舊拒絕賣冰淇淋給她，最終女子氣得離開現場，而店裡當時還有一名父親，帶著3名女兒來消費，他們看了也非常傻眼，該名父親一度驚慌失措，眼神不斷亂飄，似乎不知道自己到底該往哪看，神情顯得有些焦躁不安。

最終女子與另外10名朋友順利買到口罩，才又返回冰淇淋店消費。而這一段監視畫面曝光後，引發討論，不少網友表示，「她會不會其實是在跟朋友玩真心話大冒險，女子裡面穿的好像不是內衣，反而比較像比基尼」、「我覺得她要不是精神有問題，就是喝醉了」、「現在疫情都還沒有趨緩，戴口罩還是很重要，保護自己也保護別人」。