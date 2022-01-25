大陸一名男子因為不滿工作5年從未加薪，於是向公司提出離職申請，未料離職1個月後收到法院傳票，前公司稱他「曠職」造成損失因而提出告訴，讓男子相當傻眼，然而法院因為辭職信上的「請批示」3個字，認為他確實屬於曠職，判他必須賠償公司2.9萬人民幣（約新台幣12.6萬），新聞曝光後引發熱議。

綜合陸媒報導，居住在遼寧省大連市的男子彭晨宇，因為不滿工作5年，公司卻從未幫自己加過薪，於是在去年3月提出辭職，並依照當地法規，提前30天向人資單位遞交書面申請，之後在4月23日正式離職；沒想到1個月後，他竟收到法院傳票，一看才發現前公司居然控告他「曠職」，還要求賠償經濟損失2.9萬人民幣。

大連市金州區人民法院認為，彭晨宇提交的辭職信上有「請批示」3字，屬於「協商解除勞動關係」，所以在雙方沒完成協商、尚未達成共識以前，彭晨宇的行為確實屬於曠職，因此必須賠償公司經濟損失。

據了解，彭晨宇的辭職信是從網路上下載範本並填寫，過程中忘了將「請批示」3個字刪除，才會造成這種狀況。對此律師提醒，勞動者離職時必須根據具體情況，選擇合適的離職文書，並且懂得「堵漏避坑」，寫清楚離職原因和補償金額等內容，「申請」、「批示」、「請求」等詞語要小心使用，對於格式、條款也要勇於提問、謹慎簽字。

新聞曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言：「沒有溫度的企業註定走不長遠」、「不是專業人士真是很容易犯這種文字錯誤」、「勞動者得學會保護自己！」、「這公司真的缺德到家了」、「請批示反而錯，直接通知比較好」。