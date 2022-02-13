現代人生活壓力大，不少人婚後寧願當「頂客族」，也不願意生小孩。但英國有一名婦人在32年間，竟生下多達22名孩子，她透露自己原先只計畫生3個，沒想到之後會一直生到停不下來，如今她最大的孩子已經32歲，最小的孩子卻只有1歲，才剛進行完受洗儀式。

The Radford family welcome new addition as mum-of-22 Sue becomes grandmother again https://t.co/Rf5p7R8kmZ pic.twitter.com/cASK4941dy — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 22, 2021

根據《每日郵報》報導，拉德福家族（The Radford family）居住在蘭開夏郡（Lancashire）莫克姆（Morecambe），因為參加實境節目《22 Kids & Counting》而受到大眾關注，51歲父親諾爾（Noel）和46歲母親蘇（Sue）在32年間生下多達22名孩子，家庭成員十分龐大，其中最大的孩子今年32歲，最小的則僅有1歲，而他們的第17個孩子在2014年不幸夭折。

據了解，蘇在14歲時生下第一胎，原本只計畫生3胎就好，沒想到竟一直生到停不下來，然而要照顧數量龐大的兒女，家庭開銷一定十分可觀，不過諾爾和蘇並未依賴福利維生，而是靠著經營餡餅店養活全家人，目前拉德福一家住在一棟大別墅內，家裡還設有一個戶外電影院，只是仍有幾名長大的孩子已經獨立搬出去生活。

近日節目播出的內容中，一家人在去年10月齊聚，替他們最小的2個孩子進行受洗儀式，同時蘇也在採訪中透露未來不會繼續生孩子，「我們要看著孩子長大還有更多的孫子加入我們的生活」，目前諾爾和蘇已經有7名孫子，並期許之後孫子的人數可以多達70人。