國民黨主席朱立倫日前成立「中央選舉提名委員會」和「中央選戰策略會報」，成員名單也一併公布，對此，國民黨黃國園副主委郭雲輝接受媒體採訪時表示，朱立倫公布名單作法，和前黨主席吳敦義提名作法顯然不同，顯示朱已被逼到必須把權力釋出；其次，資深媒體人趙少康、孫文學校總校長張亞中、前台北市長郝龍斌都沒有進入提名委員會，似乎顯示本土與戰鬥藍區隔。

國民黨主席朱立倫16日成立「中央選舉提名委員會」，包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等8人，負責指導與最後核定提名，不過，侯、盧17日都以不宜「球員兼裁判」為由婉拒，並強調全力為黨輔選。對此，國民黨表示，尊重侯、盧的決定，感謝兩人表達全力支持黨提名候選人，展現共同打贏選戰的決心。

另外，國民黨也於16日成立「中央選戰策略會報」，由朱立倫指派秘書長黃健庭召集，成員均是有縣市長或議長經驗，包括傅崐萁、周錫瑋、邱鏡淳、劉政鴻、吳碧珠、莊啟旺、黃敏恭，其中立委傅崐萁臨危受命出任中國國民黨中央選戰策略執行長，負責實際操盤的重責大任。

針對「中央選舉提名委員會」和「中央選戰策略會報」的成立，據港媒《中評網》今（18日）報導，郭雲輝接受該媒體記者採訪時表示，這兩單位趙少康、張亞中、郝龍斌都沒有進入，跟戰鬥藍是有區隔，但卻符合本土化精神。

其次，郭雲輝指出，這次提名作業辦法跟吳敦義擔任主席時截然不同，朱立倫會把參與決策者名單公開，背後顯示朱被逼到釋出權力，已經不是一人決策。