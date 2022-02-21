法國一名父親因為不滿兒子半夜不睡覺，沉迷網路，影響到功課，竟怒開訊號干擾器，沒想到卻導致全鎮網路服務癱瘓。目前警方已將訊號干擾器沒收，該名父親恐面臨最高3萬歐元（約新台幣95萬元）的罰款以及最長6個月的監禁。

根據外媒《UNILAD》報導，法國朗德省（Landes）梅桑熱（Messanges）小鎮，每到凌晨3點網路和行動電話服務都會癱瘓，當地民眾抱怨連連，並不斷向法國國家頻率局（ANFR）投訴，經查後發現是訊號干擾器惹得禍，且源自於一處民宅。

隔日調查員偕同警方上門，住戶隨即坦承，表示自己不是故意要關閉全鎮網路，但是因為疫情關係，兒子整天在家玩手機，沉迷網路社交以及其他應用程式，所以自己才會使用訊號干擾器解決這個問題。

不過因為在法國使用訊號干擾器是犯法的，因此男子的訊號干擾器隨即被警方沒收，且未來將面臨最高3萬歐元（約新台幣95萬元）的罰款以及最長6個月的監禁。

事實上，法國並非是唯一禁止使用訊號干擾器的國家，在英國也被視為是一種犯罪行為，可能面臨2年以上監禁或無金額上限的罰款；在美國同樣也是非法的，違規者恐面臨巨額罰款及監禁。