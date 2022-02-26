現代人生活忙碌，泡麵不僅料理方便快速，且口味眾多，因此受到不少外食族喜愛。不過日前就有網友提到，韓國街上經常看見24小時營業的「自助泡麵店」，讓他不禁好奇，如果將這個模式引進台灣，是否會有商機？貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文指出，同事跟他提過，韓國有24小時營業的自助泡麵店，採用無人商店的經營模式，不僅全程自助、不會有店員，並且使用金融卡或悠遊卡等電子支付方式付款。

至於泡麵則全部放在開放式貨架上，其它像是雞蛋、蔥薑蒜等配料，全都切好放在一旁自行取用，這讓原PO不禁好奇，「若以這種經營模式，在台灣開一家一樣的，會有搞頭、能賺錢嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人急勸原PO三思，「在台灣可能會慘賠吧」、「麵沒賣幾包，配料區永遠都會空」、「你看過好市多的醬料區是怎麼被搬光的嗎？你的蔥也一樣」、「想法很棒，但現實很骨感」、「不要輕易挑戰人性」。

不過也有熱心網友提出建議，「可以改用投幣式，泡麵一台機器，配料另外一台，最好連熱水也要投錢，才會給你一定的量」、「或許佐料可以分裝，然後全部用自助投幣機做販售」、「投多少幣出多少東西才有搞頭，相信人性本善的不適合當老闆」。