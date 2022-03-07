近年來，新冠肺炎肆虐全球，過去肺結核同樣也是醫學上頭痛的難題，日前就有日本網友分享一張96年前的肺結核統計圖表，其中發現「無職」身份的人死亡率相對較低，照片曝光後隨即引爆網友熱議。

根據日媒《まいどなニュース》報導，一名日本網友在推特帳號「@aof1080」分享一系列昭和元年（西元1926年）的肺結核統計圖表，包括年齡、性別以及職業，都有詳細記錄。畫面中可見，從事工業和交通業的人，感染肺結核致死的比例最高，其次則是公務自由業。至於農業、水產業的肺結核死亡率較低，其中還包含沒有工作的「無職」者。

原PO透露，不確定該張圖表出自於哪個單位統計，但一旁寫有「健康增進衛生知識大畫報」的字樣，推測應該是當年某本雜誌的特刊。除了「職業性肺結核死亡率」之外，還有「父母社會地位與兒童死亡率」、「飲酒者家中兒童死亡率」等圖表。

最讓原PO詫異的是，「職業性肺結核死亡率」的長條圖竟然刻意畫成墓碑的形狀，至於「各年齡肺結核死亡率」的圖表則是畫成佛塔的樣子，整體上插圖相當精美，也看得出用心，「我很驚訝從十幾歲到三十多歲的死亡人數非常多…而無職者死亡率低，且女性從業的比例也出乎我意料的多，這些現象也頗值得玩味」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「設計圖表的人真的是天才」、「無職最強傳說」、「想不到我現在的職業，就是死亡率低的那個」。不過也有網友解釋，當時的「無職」指的是地主之類，不用工作就有收入的人。