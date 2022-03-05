百貨公司的電梯過去都有「電梯小姐」幫忙按樓層，控制電梯門避免顧客被夾到，但有網友發現電梯小姐的身影似乎默默消失了，引起網友討論，有人解釋，電梯小姐一直站著太辛苦，現在都調到服務台，比較人性化，能坐著休息。

一名網友在PTT表示，從前各家百貨總能看見每個電梯都配有電梯小姐幫忙按樓層，偶爾還會協助尋找失蹤的家屬，但曾幾何時電梯小姐都默默消失了，「今天百貨商場若還有這職業的話，想去朝聖一下，大家有卦嗎？」

對此，網友紛紛表示，「上班8小時都站在電梯，這個工作超痛苦的吧」、「有電梯小姐的電梯空間空氣更凝結，尷尬爆」、「有電梯小姐都感覺蠻尷尬的，寧願自己按」，有人則透露電梯小姐逐漸消失的原因，「人都調去在服務櫃台，比較人性，能坐、能休息」、「一直被客人罵，所以取消」。

但也有不少人指出，目前仍有少數的百貨公司還是配有電梯小姐，「SOGO還有啊」、「sogo、台中廣三、中友好像還有的樣子，之前有看到」、「有些百貨好像改一樓有電梯小姐幫忙按」、「我記得還有啊！我比較懷念車掌小姐」。