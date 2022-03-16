有些人為了提升顏值，會動手術進行整容，若對身高不滿意，其實也能動增高手術。日本一名醫師長相不差，但不滿身高僅167公分，3年前他便飛往東歐進行「骨骼延長手術」，成功增高10公分，而他也經常在社群平台分享術後的生活，引發討論。

Gen術後進行復健，他也將過程分享至網路，引發討論。 (影片來源/YouTube/Gen 身長をカネで買った医者)

根據日媒「文春Online」報導，日本一名30歲醫師「Gen」顏值不差，但身高僅有167公分，讓他非常不滿意，因此3年多前遠赴東歐的亞美尼亞進行「骨骼延長手術」。此手術是利用骨骼再生原理，先將骨頭截斷，刺激新骨頭增長，新骨的癒傷組織會像果凍一樣柔軟，再透過外力將其逐漸拉長，達到增高的效果。

Gen表示，日本雖然也有提供類似的醫療服務，但他手術範圍是雙腿的大腿和小腿，一共4個部位，再加上術後需靜養時間，費用包含住宿費、伙食費等，估計在日本開刀需花費1500至2000萬日幣（約新台幣363至484萬元），價格非常高，但若在亞美尼亞動手術，費用僅500萬日元（約新台幣120萬元），再者也考慮到外科醫師素質，最終才會選擇亞美尼亞。

事隔3年多，Gen如今狀況恢復良好，無論走路還是跑步都沒有問題。 (影片來源/YouTube/Gen 身長をカネで買った医者)

Gen透露術後非常的痛，而且腿部都被釘上固定器，導致他難以活動，而且復健時程相當漫長，Gen在亞美尼亞休養了5個月，回到日本約半年，勤於復健的他才能夠騎腳踏車或彎曲膝蓋，最終大腿與小腿分別都增高5公分，而他也經常在部落格及YouTube分享手術歷程及術後生活，向網友說明並解釋這項手術，希望大眾不要對斷骨增高術有偏見，不過無論什麼手術都會有風險，因此術前一定要三思。