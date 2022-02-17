陳炳臣畫作「銀杏曦春」準備參加韓國的首爾亞細亞美術招待展，郵寄過程中被丟失了。（陳炳臣提供／吳敏菁彰化傳真）

陳炳臣畫作「銀杏曦春」準備參加韓國的首爾亞細亞美術招待展，郵寄過程中被丟失了。（陳炳臣提供／吳敏菁彰化傳真）

陳炳臣畫作「銀杏曦春」準備參加韓國的首爾亞細亞美術招待展，郵寄過程中被丟失了。（陳炳臣提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化藝術家陳炳臣作品「茁壯」榮獲韓國「2021首爾亞細亞美術招待展」西畫組金獎，代表臺灣為國爭光得到國際級的藝術獎項，讓世界看見彰化真有料！今年受國藝中心再度邀請參加首爾亞細亞美術招待展，沒想到在郵寄過程中，作品卻「蒸發」了，讓陳炳臣無法接受，今天到鹿港警分局報案，只希望找回畫作。

陳炳臣是出生、長於彰化芳苑的畫家，曾任導演、演員、藝術策展人、公共藝術製作者、文化部諮詢委員，現為專職美術創作。從小就喜歡畫畫、愛爬山的他對於高山植物有獨到的觀察與表現，他的畫面彩色斑斕、無邊無際，流露出對創作的狂熱，充滿著對生命的熱情。

陳炳臣今年再次準備參加國「2021首爾亞細亞美術招待展」的作品「銀杏曦春」卻遺失了，他說這幅作品是除夕前就開始畫了，大年初一以來，沒日沒月的創作，畫了超過一周以上，作品完成，本要親自去寄送，但身體不適，委託鹿港裱褙公司幫忙拆內框，順便包裝郵寄台中國藝中心，準備參展比賽，郵寄時明確告知是油畫，2月8日掛號寄出 ，但國藝中心一直沒收到作品。

陳炳臣說，詢問鹿港彰濱郵局查詢，楊姓承辦員電話中告知，遺失就按規定賠償，否則就讓他們再尋找，但都沒下聞，最後郵局總局主管表示，清點後確實找不到了，心裡大驚，「天啊！堂堂中華民國郵局，郵寄東西會丟失？」他不是要賠償，只是要找回心血的創作」郵局盤點所有季送的信件、包裹都沒有遺漏，唯獨該畫作沒到郵寄中心，研判可能是車門沒關好等掉漏了。

這次準備參賽作品「銀杏曦春」，寄寓銀杏又稱千歲樹，銀杏果等對記憶、血管也相當好，象徵健康、希望，在全球疫情壟罩，希望一掃陰霾，作品不見了，陳炳臣心頭滴血，畢竟藝術創作誕生都是獨一無二，很難重來，就算再畫一遍也不是原來的那一幅了。

依郵政規定，過內掛號函件遺失或被竊，依法得以補償者，掛號函件每見575元、包裹及快捷郵件最低575件，最高1155元，陳炳臣表示，藝術無價，要的不是賠償。根據行情估計，該畫作至少15萬元以上，若得獎價值更超過500萬元。

鹿港分局16日受理陳炳臣報案，表示依法受理偵辦中，警方內部也表示第一次接到郵政遺失報案，陳炳臣表示，心情打擊非常大，不期望賠償，只希望找回畫作，去年光是捐畫拍賣公益就3、400萬元，報案也希望若有人拿到這幅畫，會知道犯了竊盜或占用罪。