動物並非天生就懂狩獵，還是需媽媽教導與練習，才能在動物界生存。東非坦尚尼亞一名導遊日前帶遊客至保護區導覽，發現有3隻約2個月大的獵豹，在媽媽的鼓勵下，對2隻瞪羚幼崽進行狩獵，雖然獵殺過程並不順利，但其中一隻瞪羚難逃死劫，導遊將畫面拍下，表示此現象較罕見，獵豹幼崽通常在5至8個月才會開始學習狩獵。

導遊將獵豹幼崽狩獵瞪羚的影片分享至網路，引發討論，網友紛紛表示「好驚人的幼崽本能」。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，37歲導遊基賈茲（Francis Kijazi）日前帶領遊客，到坦尚尼亞的恩戈羅恩戈羅保護區（Ngorongoro Conservation Area）進行導覽，期間看到一隻雌性獵豹帶著4隻約2個月大的幼崽，在草原上尋找目標。

豈料當時正好有2隻葛氏瞪羚（Grant's gazelle）經過，牠們似乎才剛出生，肚子上還有臍帶，疑似正在尋找媽媽，母獵豹發現後，主動走到瞪羚幼崽附近，但牠並未馬上發動攻擊，而是讓孩子加入狩獵行動，其中一隻幼崽率先發動攻擊，但由於牠還不太會啃咬，因此捕到瞪羚後，卻遲遲無法將其獵殺。

小瞪羚拚命逃跑，但因牠們剛出生，身體也較虛弱，最終被獵豹媽媽咬住殺死，而另一隻小瞪羚則成功逃跑。導遊基賈茲提到，「這是我12年來，第一次目睹2個月大獵豹嘗試狩獵的行為，一般來說，獵豹幼崽通常在5至8個月大時，才會開始學習狩獵技巧，這畫面非常罕見也很珍貴」。