針對狗的行為所進行的科學研究相當多，原因很簡單，與貓相比，狗超級容易研究。牠們乖巧聽話，以食物獎勵很有用，又喜歡取悅人類，對研究環境很快就能適應。甚至在噪音惱人的核磁共振掃描中，仍可以讓狗依照指令行動，使科學家們得以研究牠們的大腦。你試試對貓這樣做，很可能賠上一隻眼睛。但是，儘管狗兒以高智商著稱，但狗的大腦相對較小─根據品種差異略有不同，大約有一顆檸檬那麼大─而且在許多任務中的表現並不如其他動物。

大多數動物認知的研究者表示，比較狗和人類（或鯨魚、螞蟻，任何其他物種都行）的聰明程度是不大有意義的。狗非常聰明，才有把握延續自己的物種：具體地說，即是延續這種晚近才馴化、打獵食肉又群聚社交的犬科動物。同樣，鯨魚的智力和體能取決於牠們所處的水下環境、食物來源和掠食者，而螞蟻生活在複雜的社會中，如果牠們的智力、需求和個性與人類相同，螞蟻社會就無法正常運作。

大腦的大小本身並不算是特別好的智力指標，藍鯨的大腦重達九公斤（二十磅），而沙漠螞蟻的大腦僅○．○○○二八公克（○．○○○○一盎司）重。但是大腦尺寸與體型大小的相對比例確實有些影響，在這方面，狗的大腦與身體比例為一：一二五，而人類的比例為一：五十，馬則為一：六百。儘管如此，我們仍然可以就記憶力、自我意識以及在算數、感官、空間、社群和現實等方面的認知能力（對實體世界的理解）進行一些有用的比較分析。

人們認為狗可以記住大約一百六十五個單字和指令（智商前20%的狗能學會多達二百五十個單字），能數到四或五，還會欺騙人類和其他狗以獲得獎勵。最後這點尤其重要，因為這代表牠們可能擁有基本的心智揣度能力（正如我們先前提到的，這是一種將各種心理狀態歸因於自己和他人的能力）。狗非常擅長閱讀人類的手勢和表情，並能跟隨人類的指示（貓、大象、海豹、雪貂和馬在某種程度上也做得到這一點）。這點之所以重要，在於這是跨物種的想法訊息共享（狗明白我們想要與牠分享自己感興趣的東西），這大概就是為什麼我們對狗進行了如此多科學研究。獵犬還會以動作定格來回應人類的青睞，通常會舉起一隻腳爪，嘴鼻朝向牠們希望我們看的方向，以幫助我們發現該關注的東西，例如獵物。

犬類智商複雜還有一方面值得令人玩味，即是理智抗命（intelligent disobedience）。如果導盲犬認為主人的命令會使他們處於危險之中，牠懂得拒絕，這是一種非比尋常的能力─畢竟狗所學的是服從主人，此能力與所學相矛盾。但情況還可以更加複雜：比如說，如果狗因為前面有一段樓梯而拒絕移動，主人可以使用一個代碼字詞來否決狗的反對舉動，表明他知道樓梯在那裡。然而，如果主人使用的代碼字詞錯誤─也許他們認為自己面對的是人行道邊沿而不是樓梯─狗仍然會拒絕移動。只有當狗聽到正確的代碼時，才會讓主人繼續前進。如果狗察覺到像是懸崖峭壁這樣的險境，牠會乾脆拒絕前進。耶魯大學的一項研究表明，狗面對錯誤的指示就不聽從，這點做得比三到四歲的孩子更好。

母狗還能理解物體恆存（object permanence）的道理，但公狗不行，有趣吧。物體恆存概念指的是物體不應該隨便就變成其他東西，而且在看不見時，它們不見得就是人間蒸發了─這是人類需要很長時間才能學會的道理。在某種程度上，狗還會預測主人可能回家的時間，表現出牠們具有時間感。

狗有辦法辨識同類和人類的情緒，牠們會利用人類為牠們解決一些問題（這該解讀為聰明過頭還是腦筋不好呢？），並能記住類似情景（日常事件的記憶）。

萊比錫（Leipzig）的馬克斯普朗克演化人類學研究所（the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）裡有隻做為研究對象的邊境牧羊犬，名為里可（Rico），牠知道二百件物品的名稱，而且能夠透過排除法推斷新詞語名稱來快速配對（fast-map，能迅速猜測新詞彙的含義）。也就是說，先給里可看一個牠從未見過的新物品，然後以一個牠從未聽過的名字要求牠遞上某件新物品時，牠能想得到新名稱和新物品必定相對應。牠還懂得將物品交給特定的人。這對你來說可能算不上什麼，但人類只有到三歲左右才有能力完成這任務。

來看看狗在智力競賽不利的一面，二○一八年發表在《學習與行為》（Learning and Behavior）期刊的一項研究得出結論，與黑猩猩、海豚、馬和鴿子相比，「狗的認知能力看來並不特別突出」。狗的感知和感官認知非常出色，但和其他許多物種差不多；狗的空間認知能力也不錯，但也不算特別優異，對實體世界的認知能力比起一些物種就乏善可陳了。狗的社交認知能力非常棒，但黑猩猩更容易表現出欺騙行為和同情心，在自我意識測試中，黑猩猩和海豚都做得比狗好很多。鴿子的模式識別和歸巢能力遠遠超過狗，黑猩猩會使用工具，浣熊在拉線測試方面比狗強，而綿羊在臉部辨識方面可能做得更好。不過愛狗人士也不必灰心：儘管狗在特定領域不一定比其他動物表現得更好，但牠們在許多不同的智力類別始終表現良好，並且非常聰明地發揮其物種本色：打獵食肉，群聚社交，晚近才馴化，這還不夠嗎?

(本文摘自《狗麻吉的科學：汪星人狂汪大小事》/時報出版)

【內容簡介】

狗是99.96%的狼

牠能嗅出人類的情緒

牠奔跑最高時速72.4公里

古怪又好玩的犬類小知識

‧為什麼狗會放屁（貓卻不會）？

‧狗狗會感到內疚慚愧、幸福快樂或嫉妒不平嗎？

‧狗搖尾巴多偏向某一側有什麼特殊意涵嗎？

‧為什麼狗兒排便時，身體會沿著南北向？

‧狗會做夢嗎？如果會，夢中出現什麼？

‧人類的疾病與情緒，狗兒真能嗅聞出來？

‧你的狗身上有多少根毛？

‧你說話時，你的狗究竟聽進了什麼？

關於毛小孩的逗趣妙知識、科學怪發現以及奇事異聞

讓你真正看懂寶貝狗兒，一揭汪星人身體與心靈的祕密

【作者簡介】

史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）

屢獲殊榮的搞怪科學家，嗜好探索潛伏在日常生活背後奇異而迷人的科學。寫過關於食物、狗、貓、昆蟲和屁的書籍，是美食冒險家、BBC電視節目主持人和作家，擅長以機智和清晰的方式解釋奇怪而奇妙的科學。

和他邋遢的獵犬布魯（Blue）一起寫了一本《狗麻吉的科學》（Dogology），並和他臭名昭著的貓賴皮（Cheeky）一起寫了一本《貓主子的科學》（Catology）。

著有《一顆屁的科學》（Fartology）（以六種不同語言出版）等十二本著作。