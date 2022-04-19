尾巴的語言

尾巴是貓最顯眼的溝通工具之一，不過你得確實知道自己看到了什麼。沒養貓的人常犯的錯誤是認為牠搖尾巴表示開心，然而通常情況恰恰相反。如果貓慢慢地甩動尾巴，往往是一種惱怒的表現，有時牠正準備揮出一隻鋒利的腳爪。「給我退後！」牠是這麼告訴你的，你應該明智地接受這個建議。同樣的，一條毛髮豎直、舒張展開的尾巴也完全表明攻擊意圖。

另一方面，如果一隻貓朝你走來，尾巴朝上但在空中是放鬆的，那麼牠顯然對你有好感─儘管我們不知道牠是想向你表達這種感情，抑或只是因為感覺很親切就把尾巴翹起來，緊接在這種行為之後的經常是用頭磨蹭你的腿。

眼睛

如果你的貓慢慢地眨眼，尤其是半閉眼皮，表示牠現在感覺安全且滿足（以慢速眨眼回應是貓語溝通師的慣用伎倆）。如果牠不眨眼，請仔細觀察牠的瞳孔：如果瞳孔放大，牠可能正感覺興奮或害怕。

舔舐

我的貓幾乎每天早上都會把我舔醒，要求我撫摸牠；如果舔舐還叫不醒我，牠會用爪子半伸展的腳掌輕輕地拍我。許多貓會舔牠們的主人，這可能是一種仿效社交梳理（allogrooming，相互梳理毛髮）的行為，在母貓和小貓之間與熟悉的貓彼此間可以花上很長的時間這麼做，但除了聯絡感情和尋求關注之外有何意義尚無法確定。

以頭牴撞

貓可能用出奇有力的頭槌頂撞來引起你的注意，為了讓你專心溫柔地撫摸牠，或者是因為餵食的等待時間太長，有些不耐煩了，但牠這麼做的同時也會用氣味標記你。這種用頭去頂的行為被稱為牴撞（bunting），是對人有感情的明顯跡象。

為什麼用頭來頂呢？貓的嘴巴周圍、兩側臉頰、沿著尾巴及尾巴周圍都有腺體，最重要的是，貓眼睛和耳朵之間的前額上也有腺體，牠們通常用頭部來撞擊你。這可能不是偶然，這一處也是多數貓最喜歡被主人撫摸的地方：這樣的接觸有助於標記氣味且表達愛意。我們聞不到這些氣味，但它們對你的貓很重要。牴撞時，貓通常會放鬆耳朵，緩慢而平靜地走動且半閉著眼睛。

朝著人臉秀肛門

我養過的每隻貓都非常喜歡用肛門對著我的臉，通常都快貼上來了，我看見我家貓咪的肛門肯定比看自己的要多了幾百次。老實說我想我從來沒有見過自己的，你見過嗎？不管怎樣，我總是想知道展示自己的肛門是否象徵了什麼：也許是不屑？展示力量？純粹找樂子？生物學家在這個問題上沒表示過看法，但人們認為，貓信任你才會轉身背對著你。

(本文摘自《貓主子的科學：喵皇賣萌大小事》/時報出版)

【內容簡介】

貓是95.6%的老虎

牠的耳朵能180度旋轉

牠搖晃尾巴表示恐懼與敵意

既萌又傲嬌的喵喵小知識

‧貓咪偷藏第二個鼻子？

‧為什麼貓咪不會放屁（但狗會）？

‧貓咪會感覺到內疚、濃情蜜意、幸福快樂或嫉妒不平嗎？

‧貓咪的舌頭上為何布滿細微的小鉤子？

‧貓咪摔落時總是以腳著地嗎？

‧為什麼貓咪懼怕小黃瓜？

‧貓咪開心或傷心時都會打呼嚕？

‧如何破譯喵皇語錄？

關於毛小孩的逗趣妙知識、科學怪發現和奇事異聞

讓你一次看懂寶貝貓咪，一揭喵星人身體與心靈的祕密

【作者簡介】

史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）

屢獲殊榮的搞怪科學家，嗜好探索潛伏在日常生活背後奇異而迷人的科學。寫過關於食物、狗、貓、昆蟲和屁的書籍，是美食冒險家、BBC電視節目主持人和作家，擅長以機智和清晰的方式解釋奇怪而奇妙的科學。

和他邋遢的獵犬布魯（Blue）一起寫了一本《狗麻吉的科學》（Dogology），並和他臭名昭著的貓賴皮（Cheeky）一起寫了一本《貓主子的科學》（Catology）。

著有《一顆屁的科學》（Fartology）（以六種不同語言出版）等十二本著作。