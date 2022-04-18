當主人靠近時，許多狗會將頭偏向一側。當我的狗不明白我在說什麼時也會這樣，通常是我為了看他歪頭而故意對牠講些不知所云的胡說八道─那樣子太可愛了！

狗為什麼會這樣，幾乎沒人研究過也沒有明確的答案，讓我們陷入了各家瘋言瘋語、奇思狂想雜處的意見荒野。所以以下詳細列出一些簡要總結後的觀點。

許多獸醫認為狗感覺困惑時會傾斜頭部，因為這個身體動作與其他試圖解決聽覺問題的行為有關聯─尤其是當牠們試圖確認聲音的來源方位時。這個理論相當有說服力，因為狗遇上不了解的單字時，似乎確實會有傾斜頭部的反應。這理論的漏洞是，狗能不能理解你說的話，歪頭的動作一丁點影響也沒有。儘管如此，狗狗們雖然有許多無用的演化殘餘怪癖，但這些也不至於糟糕到需要在人工培育過程中篩除掉。.

心理學家斯坦利．科倫（Stanley Coren）寫了很多關於犬類行為和認知的書籍，他認為狗的鼻子會阻礙其視力，所以傾斜頭部可以讓牠們將我們的臉看得更清楚，尤其是我們的嘴巴。另一方面，史蒂芬．林榭（Steven R Lindsay）的《狗的行為和訓練應用手冊》（Handbook of Applied Dog Behaviour and Training）則推斷狗的大腦裡控制中耳肌肉的部分同時，也負責臉部表情和頭部運動，所以當狗傾斜頭部時，牠們正試圖弄清楚你在說什麼，並告訴你牠們正在聽。

還有一種更簡單的看法或許說服力更強，這是一種學習行為─也許狗只是喜歡我們看到牠歪頭時的正面反應。

(本文摘自《狗麻吉的科學：汪星人狂汪大小事》/時報出版)

【內容簡介】

狗是99.96%的狼

牠能嗅出人類的情緒

牠奔跑最高時速72.4公里

古怪又好玩的犬類小知識

‧為什麼狗會放屁（貓卻不會）？

‧狗狗會感到內疚慚愧、幸福快樂或嫉妒不平嗎？

‧狗搖尾巴多偏向某一側有什麼特殊意涵嗎？

‧為什麼狗兒排便時，身體會沿著南北向？

‧狗會做夢嗎？如果會，夢中出現什麼？

‧人類的疾病與情緒，狗兒真能嗅聞出來？

‧你的狗身上有多少根毛？

‧你說話時，你的狗究竟聽進了什麼？

關於毛小孩的逗趣妙知識、科學怪發現以及奇事異聞

讓你真正看懂寶貝狗兒，一揭汪星人身體與心靈的祕密

【作者簡介】

史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）

屢獲殊榮的搞怪科學家，嗜好探索潛伏在日常生活背後奇異而迷人的科學。寫過關於食物、狗、貓、昆蟲和屁的書籍，是美食冒險家、BBC電視節目主持人和作家，擅長以機智和清晰的方式解釋奇怪而奇妙的科學。

和他邋遢的獵犬布魯（Blue）一起寫了一本《狗麻吉的科學》（Dogology），並和他臭名昭著的貓賴皮（Cheeky）一起寫了一本《貓主子的科學》（Catology）。

著有《一顆屁的科學》（Fartology）（以六種不同語言出版）等十二本著作。