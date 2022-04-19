差不多。

你養的貓基本上是隻非洲野貓（Felis lybica），牠的祖先與人類一起生活經歷了好幾世代─大約有一萬年之久。一般認為在人類開始發展農業後不久，貓咪就成了我們的夥伴，當時人類開始儲存穀物，會引來囓齒動物。而野貓則被那些牠們愛吃的囓齒動物吸引過來，與附近的人連成一氣，人們可能會餵貓剩菜、剩飯，好讓牠們留在身邊繼續壓制鼠輩。這些貓的後代愈來愈社會化，成長過程都和人類待在一起，如此便有安全的繁衍環境。家畜貓和非洲野貓實在太像了，直到二○○三年，前者才被認定是一種獨特的野貓亞種，叫做家貓。

野貓看起來非常像淺沙灰色毛皮、帶條紋的大型虎斑貓─因為這就是牠們原本的模樣。牠們生活在非洲、阿拉伯半島和中東地區，最常於山區現蹤，但也有些生活在撒哈拉沙漠等沙漠地區。自從兩者在演化之途上分道揚鑣後，野貓和家貓之間的差異變化相對較少，除了體型約略縮水和多了某些可馴服的特點─有特定的野貓可能是被精心挑選出來的，因為牠們能忍受或喜愛人類及其環境。

另一方面，流浪貓就只是逃家或被遺棄在野外生活的家貓。如果你養的貓每晚都不回家，那就和流浪貓沒兩樣。

大家省省力氣吧，沒有我們，流浪貓也能活得很好，愛貓人士知道了這點應該不太高興。貓一旦獨立求生了，往往會避免與人接觸，不會心甘情願地被觸碰，且重新開始獵食野生動物維生，這通常會帶來生態浩劫。澳洲的一項研究指出，澳洲野貓平均每隻每年殺死五百七十六隻鳥類、哺乳類和爬蟲類動物，而寵物貓則殺死一百一十隻。有許多人試圖控制野貓數量，成效不一。TNR〔Trap-Neuter-Return（誘捕、絕育、放回原地）〕計畫被認為是最人道的方法，但會耗費大量資源，而且對貓隻總數似乎改變甚微。流浪貓的不尋常之處在於，牠們與獨來獨往的野生貓不同，牠們會大量成群生活，有社交互動，因此能夠分享食物、飲水和住所等生活必需，甚至幫助撫養彼此的小貓。儘管如此，家貓、流浪貓和非洲野貓相似程度仍然很高，彼此可以交配繁殖。

(本文摘自《貓主子的科學：喵皇賣萌大小事》/時報出版)

【內容簡介】

貓是95.6%的老虎

牠的耳朵能180度旋轉

牠搖晃尾巴表示恐懼與敵意

既萌又傲嬌的喵喵小知識

‧貓咪偷藏第二個鼻子？

‧為什麼貓咪不會放屁（但狗會）？

‧貓咪會感覺到內疚、濃情蜜意、幸福快樂或嫉妒不平嗎？

‧貓咪的舌頭上為何布滿細微的小鉤子？

‧貓咪摔落時總是以腳著地嗎？

‧為什麼貓咪懼怕小黃瓜？

‧貓咪開心或傷心時都會打呼嚕？

‧如何破譯喵皇語錄？

關於毛小孩的逗趣妙知識、科學怪發現和奇事異聞

讓你一次看懂寶貝貓咪，一揭喵星人身體與心靈的祕密

【作者簡介】

史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates）

屢獲殊榮的搞怪科學家，嗜好探索潛伏在日常生活背後奇異而迷人的科學。寫過關於食物、狗、貓、昆蟲和屁的書籍，是美食冒險家、BBC電視節目主持人和作家，擅長以機智和清晰的方式解釋奇怪而奇妙的科學。

和他邋遢的獵犬布魯（Blue）一起寫了一本《狗麻吉的科學》（Dogology），並和他臭名昭著的貓賴皮（Cheeky）一起寫了一本《貓主子的科學》（Catology）。

著有《一顆屁的科學》（Fartology）（以六種不同語言出版）等十二本著作。