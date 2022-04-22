大陸官媒新華社22日專題報導〈如何『動態清零』攻下重症『堡壘』？〉大陸國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組成員、國家衛生健康委醫政醫管局處長馬旭東等權威專家表示，上海老齡化程度高，如果疫情蔓延將對老年人、有基礎疾病人群生命健康造成嚴重威脅，並導致醫療等各種資源擠兌。全力救治重症患者，更要關口前移、防止患者輕症轉重症，因此，加快推進「動態清零」、加強疫苗接種至關重要。

專家強調，Omicron不是「大號流感」，而是人類共同面對的強大對手。截至目前，上海60歲以上老年人群疫苗接種率62％；加強免疫接種率38％，總體來說接種率還是比較低。

上海市疾控中心副主任孫曉冬日前在記者會上指出，根據國內外對老年人群新冠肺炎發病情況的研究，在全程接種以及接種了加強劑次新冠疫苗的老年人中，疫苗預防重症、危重症乃至死亡的效力非常明顯，全程接種的效力超過70％，接種了加強劑次以後更是超過90％。

專家建議，符合條件的老年人未來在解封以及附近的接種點開放以後，應盡快預約接種新冠疫苗，如果已完成全程接種的老年人，在滿6個月後盡快接種加強劑次。

馬旭東說，這場重症救治的硬仗，打在當下，也啟示未來。以後防治重症有多個措施必須重視。一是疫苗接種。現有數據表明，接種疫苗確實能夠有效降低新冠肺炎的重症轉化率。建議沒有禁忌症、符合接種條件的人群盡快接種新冠疫苗。

二是早發現早干預。堅持中西醫結合，防止輕症轉重症；早期識別高風險人群，建立亞ICU收治，基礎性疾病和新冠肺炎治療並重，阻斷進入ICU病程。

三是預防感染。強化個人防護，勤洗手、科學戴口罩、文明用餐、遵守一米線、常通風、不聚集。

四是加大藥物和疫苗科研攻關力度，分秒必爭地與病毒賽跑，通過更多特效藥物的研發和使用，挽救更多患者生命直至終結新冠肺炎大流行。