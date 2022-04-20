東非坦尚尼亞一座村莊近日發生鱷魚吃人事件，在短短3個月時間內，6名村民接連在河邊遇襲，慘遭鱷魚拖入水中並吞下肚，一名受害者的兒子表示，鱷魚會先潛伏在水中，看到有人到河邊取水，趁他們不注意時把人拖入水底，造成當地民眾人心惶惶。

根據《鏡報》報導，坦尚尼亞的杜圖米縣（Dutumi）偏遠地區村莊「Kimaramisale」，附近一條「魯伏河」（Ruvu River）棲息數隻鱷魚，從今年1月至3月，就有6名村民在河邊取水時，不幸遭鱷魚攻擊，隨後被拖入河底吞食，當地村長邦歐（Salum Bong′o）表示，他的父親也是其中一名受害者。

村民們與政府單位聯繫，要求國家自然資源與旅遊部門消滅鱷魚，用以保障村民的安全，不過相關單位在2021年，有村民渡河遇襲時就曾介入，甚至試圖撲殺鱷魚，但最終仍以失敗告終，因此政府單位便計畫改用其他方法，但目前先禁止村民到河裡取水，對此也有人建議，政府應在河上建一座橋，防止村民繼續被鱷魚攻擊。

而非洲南部辛巴威不久前才發生鱷魚咬人事件，一名釣客亞歷山大（Alexander Chimedza）到河邊釣魚，在附近尋找當誘餌的小蟲時，手一伸進草叢後就被一隻鱷魚咬住，之後甚至被拖入水中，吸引另外3隻鱷魚靠近，其中一隻鱷魚還使出死亡翻滾，所幸他跟著鱷魚一起滾動，才得以逃過一劫，但大腿、腳踝及跟腱都嚴重受傷。