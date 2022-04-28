古代是農耕社會，身為「生產力擔當」的牛隻地位自然比一般的動物更加崇高，從古至今不少朝代都明令不准殺牛、吃牛，在宋朝若是違反規定，還得面臨砍頭之刑，後果十分嚴重，儘管如此，老百姓仍冒著生命危險吃牛，甚至還因此改變法律。

根據《梨視頻》報導，在古代一般老百姓都以農耕為生，而牛就是在下田耕種時的好幫手，在當時靠一頭牛就可以養活一家人，因此牛的地位非常崇高，從周朝《禮記》就規定除非舉行祭祀儀式，否則不能殺牛，然而現實情況真的是這樣嗎？過去考古團隊就曾在西安戰國墓中發現牛肉，可見人要是想吃，法律規範都是攔不住的。

而真正開始明令不能殺牛、吃牛是從秦漢時期開始，當時鐵製農具普及，牛的勞動力價值更為明顯，但在肉食不足的古代，「吃牛肉」早就成為一種上有政策下有對策的事情。

宋朝法典《宋刑統》記載，「如盜殺馬牛，頭首處死」，對於私自殺牛、吃牛的行為嚴加規範，違者甚至可能面臨砍頭之罪，但諷刺的是，在當時吃牛的風氣反而更加興盛，《宋會要輯稿》就提到，浙江仙居「一鄉皆食牛」，且「以牛肉為上味，不逞之輩競於屠殺」。

然而不僅是浙江，各個州郡到處都是賣牛肉的店鋪，大臣鄭志誠就稱，從洛陽返回開封的路上「道逢鬻牛肉者甚眾」，宋真宗得知後只好妥協，下詔：「兩浙諸州，有屠牛充膳，自非通議烹宰，其因緣買者，悉不問罪」，之後有些地方的官府還收起牛肉稅，直到宋仁宗時，萊州知州張周物看不下去，向上稟告才廢止了牛肉稅，但殺牛、吃牛的行為仍存在於民間。