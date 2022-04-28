富可敵國的晚清權臣和珅，只用短短十幾年，就從落魄公子變成深受乾隆寵信的朝臣，不僅大權在手，更成了皇親國戚。然而要說歷史上的貪官，和珅若說第二，沒有人敢稱第一，坊間對於他到底竊走了多少錢，眾說紛紜，有一說是當時扳倒和珅，充公的錢財不僅填滿國庫，就連嘉慶皇帝的私人庫房也都滿了。不過外界不解，如此富裕的和珅，為何不怕家中遭小偷？背後有其高明之處！

根據《搜狐網》報導，和珅很懂得官場之道，曾經在太后過世時，哭得比皇帝還難過，也很會拍乾隆的馬屁，深受寵信，但其中的油水也沒少撈，經常利用職務之便，結黨營私，透過各種方式斂財；私底下也經營著龐大的商業帝國，產業遍及工商農業，甚至跟英國、印度等公司都有商業往來。

不過當時並不像現代有保險箱，和珅的錢財多半放在家中，他之所以不怕被小偷鎖定，除了家中守衛森嚴之外，還特別祭出2大手段。首先是重新鑄造黃金，和珅將黃金或是銀子融成了一顆顆的大圓球，且每顆圓球重達100多斤，光靠小偷一個人的力量根本無法搬走。

再者，和珅還將大量的金磚、銀磚巧妙的藏在房屋的夾層之中，或是變成柱子的一部份，正因為如此，當和珅被嘉慶皇帝抄家時，官員花了九牛二虎之力才將錢財點清。

事實上和珅家中並非沒有遭過小偷，但被偷走的多半都是書畫類的藝術作品，至於真正昂貴的金銀珠寶，小偷即便想納為己有也偷不走。