英國一名6歲男童日前和父親到海灘撿貝殼，未料竟找到一顆巨大的鯊魚牙齒，將其拍照傳給生物學家鑑定後，才得知這顆牙齒來自於史前時期的巨齒鯊，讓男童相當興奮，每天晚上都要將這顆牙齒放在床邊才肯入睡。

Sammy, de seis anos, encontrou um dente de tubarão que pertenceu a um Megalodon pré-histórico gigante. A peça pode ter até 20 milhões de anos! 🦈 https://t.co/LgZpYyVGC6 — BBC News Brasil (@bbcbrasil) May 9, 2022

根據《BBC》報導，6歲男童薩米（Sammy Shelton）日前和父親彼得（Peter Shelton）前往位於薩福克郡（Suffolk）的一處海灘，當時2人正在撿貝殼，沒想到意外尋獲一顆長約10公分的鯊魚牙齒，「薩米非常興奮，這顆鯊魚牙齒又大又重」，彼得還透露，薩米很喜歡、珍惜這顆鯊魚牙齒，甚至每天晚上睡覺，都要把它放在床邊。

之後父子倆把鯊魚牙齒的照片發送給東英吉利大學（University of East Anglia）的進化生物學家加羅德（Ben Garrod），他指出這顆牙齒來自於史前的海洋巨獸「巨齒鯊」，其身長可以長到18公尺左右、體重達60噸，比當時任何水生物種的體型都還要大，並且巨齒鯊還是專業的「捕鯨手」，佔據了當時海洋食物鏈中最頂層的地位，但巨齒鯊早在300萬年前就已經滅絕。

加羅德也說，在英國的海岸線周圍很少發現巨齒鯊的牙齒，他自己從小就在尋找，還曾和薩米去過同一處海灘，卻始終沒有找到，而且更特別的是，薩米找到的這顆巨齒鯊牙齒保存得相當完好，幾乎沒有任何損傷，讓加羅德直言這次的發現是一件大事，「整個古生物學界都會對此感興趣」。