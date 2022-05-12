現代人將皮包視為時尚單品，不僅用於裝東西，甚至還是穿搭配件，而且女性比男性更加癡迷包款，但古代並非如此，包包反而是男性追捧的品項。在漢朝時期，包包是皇帝用於賞賜官員的物件，之後甚至演變成分辨位階的象徵，直到明清時間，包包才開始大眾化。

根據《梨視頻》報導，先秦時期的人開始對美有意識，因此會在身上搭配裝飾，但又不希望飾品影響到行動，便縫製類似現代的腰包「佩囊」，用於裝重要物品，出門就較方便，在《詩經·大雅·公劉》就有相關記載，「迺裹餱糧，于橐于囊。」指帶著乾糧準備出遠門，行李都裝得滿滿的，且漢代學者毛亨也曾提到「小曰橐，大曰囊」，表示包包的製作材料也都不同。

到了漢朝時期，佩囊被稱為「縢囊」，皇室還出現一款方形包「綬囊」，主要用於賞賜表現優異的官員，因此也成為身分的象徵，而包上的紋飾自然不能馬虎，最常出現的就是老虎頭，因此又稱作「虎頭鞶囊」，在《宋書·禮志五》曾記載「鞶，古制也。漢代著鞶囊者，側在腰間。或謂之傍囊，或謂之綬囊。然則以此囊盛綬也。或盛或散，各有其時乎。」

南北朝時期，包包用獸爪做裝飾，主要也是官員使用，可從包上的繡線顏色區分官員的職位高低，例如二品以上是金縷、三品為金銀縷、四品銀縷、五品以下彩縷，也開啟用包包區別官階的先例，而唐朝時期，皇室為了凸顯李姓的獨特，將包上的裝飾換成鯉魚圖，由於這種包用金銀做裝飾，又稱為「金魚袋」或「銀魚袋」，主要用於存放官員的鯉魚型身分證「魚符」。

而宋朝為了讓更多人能使用包包，因此對唐代的包進行改造，推出包款「無魚袋」，規定六品以下能夠佩戴，主要不再是放魚符，而是隨身物品，元朝時期的包款出現大突破，推出兩層設計的「褡褳」，可以放在肩膀上，由於起源於民間，因此包包不再是地位的象徵，到了明清時期，包包的款式與用途越來越多元，例如放扇子的扇囊、放菸的菸袋，包包才逐漸大眾化。