大陸安徽一名男子日前和友人相偕前往出遊，並打賭能從瀑布頂端穿越，沒想到過程中疑似踩到濕滑的青苔，而失足滑落8公尺高的山崖，並順著湍急的瀑布高速滑落崖底，期間身體還數次因為撞擊而騰空飛起，最終重摔在碩大的岩石上，嚇得瀑布下方的遊客連忙衝進溪水救人。

綜合陸媒報導，本月7日上午，安徽一名男子與友人相偕前往九井溝風景區遊玩，一時心血來潮便爬上了瀑布頂端，並和友人打賭能穿越湍急的河道，沒想到行走過程中，因為踩到青苔而失足滑倒，整個人突然從高處，以正面朝地的姿勢，被湍急的水流一沖而下，過程中還多次從湖面彈起，並重擊岩石，最後跌落至瀑布底部，昏死在溪水中。

超驚險畫面全被瀑布底下的遊客所目睹，眾人見狀後紛紛大聲呼救，並趕往救援，避免男子被水流沖走。當地文旅局接獲報案後立刻趕抵現場支援，所幸男子頭部雖然遭到重擊，當場失去意識，但送醫急救後已無大礙。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼，「人沒事，可以長長記性」、「看著他下來那架勢，感覺挺嚴重的」、「原來人也能打水漂」、「怕爆！整個人都彈起來了」。