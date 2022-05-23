美國德州一名孕婦分娩在即，老公將她載到醫院後，院方保全意識到事情的急迫性，二話不說就將她推進電梯，打算上樓找醫師接生，沒想到當兩人走出電梯後，孕婦已經分娩完畢，快速又神奇的畫面全被監視器給拍了下來。

綜合外媒報導，德州達拉斯醫療城醫院（Medical City Dallas）本月8日出現一幕神奇景象，當時即將分娩的佩雷斯（Betzabeth Perez）被老公索托（Adolfo Soto）緊急載到醫院門口，並抱上輪椅，接著保全達維拉（Eli Davila）立即接手，將人快速推進醫院電梯。

影片中可見，當達維拉急忙按下電梯鈕時，佩雷斯已經開始宮縮，且臉部表情十分猙獰，或許意識到孩子即將臨盆，她在被推進電梯前已經開始脫掉身上的褲子；接著鏡頭一轉，達維拉將佩雷斯推出電梯時，佩雷斯的腿上已經多了一名剛出生的女嬰，肚子也明顯變小許多，就連一旁路過的民眾看到也忍不住多瞄了幾眼。

影片曝光後隨即引起關注，網友們大讚達維拉的緊急應變能力，他本人則表示，當下意識到自己必須在1分鐘內幫佩雷斯接生，但過去沒有受過任何專業訓練，只是照著電視上看到的方法接生，所幸最後母女平安無虞，他自己也坦承，「這真的很瘋狂」。事後，院方公開表揚達維拉的英勇作為，佩雷斯也抱著剛出生的蜜婭（Mia）上門致謝。