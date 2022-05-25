現代不少女生都夢想能夠嫁給「高富帥」，過上幸福快樂的人生，然而古代最有資本成為「高富帥」的商人，雖然可以發家致富，賺進大把的鈔票，但他們在相親市場上並不吃香，幾乎很少有女生願意嫁給他們，為什麼會這樣呢？

根據《梨視頻》報導，古代女性若是嫁給商人，有很多漂亮的衣服就再也不能穿；明朝朱元璋規定，普通百姓可以穿綢、紗、絹、布，這4種布料的衣服，商賈人家卻只能使用絹、布；前秦皇帝苻堅也曾規定，工商皂隸不得服金銀、錦繡，這意味著就算本身財產富可敵國，也沒有權力穿錦衣玉服。

除此之外，商人的地位非常低，社會上對這個族群的歧視無處不在，不但影響到自己，連帶家屬都會受到牽連。在西漢，商人不能穿絲質衣服、不能乘車；唐代商人的家屬則不能乘坐有車廂的馬車；更讓古代女子無法接受的是，只要嫁給商人，和對方生下的孩子就不可能有好的前途。

若生的是兒子，隋唐法律就有明確規定，剝奪商人之子當官的權力，像著名詩人李白，就因為父親經商，連參加科舉考試的資格都沒有，只能入贅到宦官人家，才得到朝廷任用，一直到宋朝科舉，才對商人後代放寬條件，但也只限於極少數，奇才異行者才能應試。若生的是女兒，在漢代法規裡記載，商人之女不能被視為良家女子，因此不但不能成為皇族、官員的妻子，甚至在普通老百姓的嫁娶中也受盡歧視。