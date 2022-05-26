世界上有不少貧困家庭，仍需要各界伸出援手。網路上日前瘋傳一則訊息，國外一名11歲女童雖然熱愛跑步，卻因為家境清寒，連一雙運動鞋都沒有，不過她並沒有因此放棄，反而在腳上纏繞繃帶，參加學校多項田徑賽事，最終奪下3面金牌，勵志故事引爆眾人關注。

臉書粉絲團《泰國清邁象》日前分享一段勵志故事，內容提到，一位名叫布洛斯（Rhea Bullos）的11歲女童，相當熱愛跑步，也在學校接受訓練，但因為家庭經濟貧困，沒錢買鞋，不過她沒有因此認輸，而是用腳纏繃帶的方式，接連參加校際盃的田徑賽事，並在400公尺、800公尺及1500公尺項目勇奪金牌。

畫面中可見，布洛斯為了避免受傷，使用繃帶緊緊纏住腳踝和腳背，腳趾部分則一個一個纏上繃帶方便活動，特別的是她還在繃帶畫上Nike標誌，作為鼓勵自己的象徵。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「可愛又讓人心疼」、「希望可以送她一雙鞋，給她一個發光發熱的機會」、「逆境中的孩子總能克服環境，勇往直前」、「加油，努力的人一定會被看見」。

實際查證，布洛斯的故事發生在2019年12月，女童是菲律賓人，當時她的教練瓦倫蘇埃拉（Predirick B. Valenzuela）就曾在臉書貼文，原本只是想恭喜布洛斯訓練短短一個月就有如此卓越的成績，不料貼文曝光後隨即在網路上瘋傳，就連當地運動品牌也聯繫布洛斯，並提供協助，最終在眾人的幫助下，布洛斯總算擁有屬於自己的運動鞋、襪子還有背包。