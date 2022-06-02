孟加拉一名女子在網路上認識了一名印度男子，2人相談甚歡，很快就墜入愛河，並且希望可以盡快見面、結婚，然而女子沒有護照，為了追愛她竟想出一個大膽的計畫，獨自徒步穿越「猛虎森林」、游過「鱷魚河」，順利逃過猛獸攻擊，最後順利抵達印度，和心愛的男子結婚，然而事蹟很快就曝光，目前女子面臨被遣送回國的命運。

根據《今日印度》報導，22歲的克里希娜（Krishna Mandal）來自孟加拉，透過臉書認識了一名印度男子阿比克（Abhik Mandal），2人雖然沒有實際相處過，但還是很快就墜入愛河，並且希望能夠盡快見面、結婚，然而克里希娜沒有護照，於是她想了十分大膽的計畫，決定以非法越境的方式，從孟加拉去往印度。

克里希娜首先徒步穿過位於西孟加拉的蘇達班（Sundarbans）森林，這裡是世界最大的單塊潮汐嗜鹽紅樹林，同時也是孟加拉虎種群數量最大的保護區，因此有許多孟加拉虎會在此出沒，過去也曾發生過多起攻擊事件；之後又來到充滿鱷魚的馬德拉河（Matla River），游了長達1小時，終於完成這趟冒險之旅，抵達印度和阿比克見面。

最終2人於5月18日在加里加特寺（Kalighat Temple）舉辦婚禮，克里希娜勇敢追愛的事蹟也在當地傳開，自然也引起警方注意，5月30日克里希娜被依非法入境的罪名逮捕，準備移交給孟加拉大使館，很有可能會被遣送回國。