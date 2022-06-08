千萬不要以貌取人！菲律賓達沃市一名80歲老翁日前到車行買車，但卻因「衣著問題」被店家拒絕，他只好改到另一間車行，雖然一度被保全攔了下來，但銷售人員發現後，趕緊出面迎接他入展示廳看車，而老翁隔日便拿著現鈔來買車，才知道他其實是一名退休的大學副教授。

綜合外媒報導，達沃市拉南（Lanang）一名汽車銷售主管多雷戈（Love Dorego）在臉書提到，日前店裡來了一名老翁阿爾梅勒（Manuel Almere），他原本要在另一間車行買車，但卻因穿著問題遭拒，「他說自己不被允許進店裡，可能是因為他的外貌，他的衣服看起來穿了很久，已經非常舊了，鞋子也是如此」。

阿爾梅勒改至多雷戈所在的車行，而多雷戈看到老翁後，並沒有因衣著問題而驅趕他，反而還熱心的介紹車款，阿爾梅勒告知，他只是先來詢問價格，因此沒有帶錢，隔天他又返回店裡，相中了一輛金鈴汽車（Suzuki），並當場用59.3萬披索（約新台幣33萬）現金付款。

阿爾梅勒受訪時提到，為了方便去離家較遠的教堂，他原本打算買摩托車，但考慮到自己年事已高而作罷，他其實是一名退休的大學副教授，平常不在意穿著風格，只覺得舒服就好，也不喜歡以外表去取悅他人。而他的故事被分享至臉書後引發討論，還有曾被他教過的學生透露，「他是我在菲律賓東南大學的教授，主要教代數和微積分，他以前都是騎摩托車，平時一貫風格就是穿條紋T恤」。