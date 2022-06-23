加拿大一個野生動物組織日前在卑詩省發現，一隻白頭海鵰抓了紅尾鵟幼鳥當食物，豈料當牠看到紅尾鵟幼鳥張嘴乞食時，竟意外激發牠的母性本能，不但沒有吃小紅尾鵟，還主動拿肉給牠吃，似乎將對方當成自己的孩子，讓研究員看了都直呼不可思議。

白頭海鵰將紅尾鵟幼鳥視為孩子的舉動，讓研究員看了非常驚訝，並將過程分享至網路，引發討論。(影片來源/YouTube/Pamichen)

根據《CBC》報導，加拿大卑詩省擁有豐富資源，珍稀鳥類也相當多，因此吸引不少鳥類專家到此觀察，野生動物組織「Growls」日前在纳奈莫（Nanaimo）附近的16個鳥巢旁安裝攝影機，觀察白頭海鵰（Bald eagle）的狀況。

組織成員麥卡特尼（Pam McCartney）當時透過攝影鏡頭，發現雌性白頭海鵰叼著一隻紅尾鵟幼鳥（Red-tailed Hawk）回巢，看似把牠當成食物，準備給孩子補充營養，起初麥卡特尼以為小紅尾鵟已喪命，推測牠原本應該是待在鳥巢裡，豈料被白頭海鵰發現並叼走，「世界就是這麼無常，上秒可能還待在溫暖的鳥巢裡，下秒就被抓到別巢當成午餐」。

但奇怪的是，白頭海鵰與巢裡的幼鳥都沒有攻擊小紅尾鵟，兩隻不同種類的鳥就一起待在巢裡，雌性白頭海鵰還主動餵食小紅尾鵟，而雄性白頭海鵰回來後，同樣也沒有攻擊牠，似乎把牠當成自己的孩子，麥卡特尼表示，這對白頭海鵰夫婦幾周前生下2顆蛋，但其中一個不幸夭折，夫婦倆可能是因喪子之痛，所以選擇收養小紅尾鵟，用來代替牠們死去的寶寶。

麥卡特尼提到，他觀察白頭海鵰非常多年，但第一次遇到這種事情，因此讓他非常驚訝，「我們永遠不知道大自然會發生什麼，它有自己的法則，既狂野又自由，而我們能做的就是觀察每一個奇蹟」，研究員將這一隻紅尾鵟幼鳥取名為「Malala」，意思就是「倖存者」，這段奇蹟影片被分享至YouTube，累積6.6萬人觀看。

麥基爾大學（McGill University）生物學教授伯德（David Bird）認為，白頭海鵰之所以會收養「Malala」，主要是牠做出開口乞食的動作，因此激發對方母性本能，「這隻小紅尾鵟被丟入巢後，馬上就跳了起來，還做出乞食的動作，也就是這個舉動救了牠一命」，而加拿大漢考克野生動物基金會的鷹類專家漢考克（David Hancock）也持相同看法，而且「Malala」的體型非常小，看起來就像白頭海鵰幾周前生的雛鳥。