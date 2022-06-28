大貓熊「圓寶」今（28日）滿2歲了！由於正值台北市立動物園休館，園方透過線上直播的方式，邀請民眾為圓寶獻上生日祝福。此外，工作人員也特別製作超大蛋糕，讓圓寶大飽口福，就連媽媽「圓圓」也樂在其中，母女甚至在鏡頭前上演一場搶食大戰。

圓寶出生的場景還歷歷在目，轉眼間已經2歲了，就連姊姊「圓仔」下個月也即將要過9歲生日，如今的圓寶長得又高又壯，不僅身高和體重直逼媽媽圓圓，不少遊客也容易錯認。

根據影片可見，園方特別用冰塊、紅蘿蔔、鳳梨、葡萄和奇異果製作了生日蛋糕，讓圓圓陪著圓寶歡度2歲生日。不過慶生會一開始，圓圓和圓寶就忽略了生日蛋糕，而是被一旁由竹桿製作的小竹馬給吸引。

有趣的是，原本圓寶率先將小竹馬拿走，怎知卻被媽媽從中攔截，母女兩個還一度爭搶到鏡頭外，不過圓寶最終還是孝順的讓給了媽媽，接著回頭朝蛋糕進攻，吃得津津有味，還不小心將蛋糕給翻倒了。

此外，園方也在臉書粉專PO文指出，原訂7月2日（六）上午11點享用生日蛋糕的「圓仔」，因為正經歷假孕期，因此當天保育員將提前在上午9時30分送上蛋糕，想要陪圓仔慶生的粉絲們，記得前往新光特展（大貓熊）館1樓共襄盛舉，也可透過線上直播為圓仔和其他動物壽星們獻上祝福。