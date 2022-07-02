美國科羅拉多州一名34歲男子日前與家人至黃石公園遊玩，豈料一行人走在步道上時，一頭重約2000磅（907公斤）的野牛竟突然抓狂，朝著他們衝了過去，男子看到小孩要被撞上後，趕緊過去用肉身保護他，抵擋野牛的衝撞，驚險畫面曝光，把眾人全嚇傻。

A Colorado man was gored by a bison at Yellowstone National Park.



Video shows a family getting too close to the massive animal before it charged the group.@Miguelnbc has more. pic.twitter.com/U4Ml5tBEEo — Top Story with Tom Llamas (@TopStoryNBC) June 29, 2022

根據《今日美國》報導，34歲男子近日與家人至黃石公園，當時他們走在老忠實間歇泉附近的步道上，一頭野牛可能覺得他們靠太近，竟抓狂地衝向這一家人，男子驚見小孩快被撞上，趕緊衝過去抵擋，他在被衝撞後也試圖逃走，所幸野牛並未窮追不捨，他們才得以逃過一劫，所幸男子僅手臂受傷，送往醫治療後已無大礙。

黃石國家公園對此表示，這是2022年第2起野牛撞人事件，而園區也有公告標示，民眾應與野牛等大型動物保持22.8公尺以上的距離，而與熊及狼則至少91.4公尺。今年5月底，一名來自俄亥俄州的25歲女子，在園區內遇到野牛時，同樣也是並未保持適當距離，雙方僅距離3公尺左右，導致野牛感覺受到威脅而展開攻擊，女子除了被衝撞外，還遭拋到3公尺空中。

根據公園管理局資料顯示，野牛是北美最大的哺乳動物，由於牠們力氣大且難以預測，因此在黃石公園造成的傷害比任何其他動物還多，雖然牠們看似很笨重，但仍可用每小時60公里的速度奔跑，而且垂直跳躍達1.8公尺，目前黃石公園內有2300 到5500頭野牛。