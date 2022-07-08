新竹市長林智堅將轉戰桃園市長，論文抄襲風波卻越演越烈，目前已經進入到雙方互相提告，中華大學與台灣大學也進入調查程序。資深媒體人黃光芹表示，林智堅如果一旦認錯、道歉的話，恐兵敗如山倒。

針對論文爭議，黃光芹7日在政論節目《新聞面對面》中表示，這個證據看起來是充足的，稱林智堅不是一本論文涉抄襲、而是兩本。林智堅不斷重複說，他有參與竹科研究的討論，就認為這個是可以抄的，但他中華大學碩士論文本來比對是88%的重疊性，後來又被發覺疑似抄別的月刊，重疊性的比例已經高達94%，已經快要追上高雄市議員李眉蓁當時被稱抄襲的比例。黃認為，林智堅在這個部分不能抄襲，即使他有參與討論。

黃光芹接著表示，林智堅和台大國發所余姓學生，究竟誰抄誰的論文，其實很好解決，只要把他的原創拿出來，真相只有一個，而且不用拖，一刀封喉。

針對選情，黃光芹分析，如果林智堅的新竹五星級政績底子很厚，桃園人搞不好會認為這一塊是最重要的。但是這個論文事件滾雪球，的確是重傷，如果還要等台大、中華大學的審核委員會結果出來，若是等2個月，那是選戰更熱的時候。

黃光芹認為，林智堅現在應該坐下來進行危機處理，可是有個後遺症，他如果一旦認錯、道歉，恐會兵敗如山倒；因為這已經不是選情的問題，很多人會叫他退選，所以這個政治風暴，應該坐下來好好處理。