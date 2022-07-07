民進黨徵召新竹市長林智堅出戰桃園市長選舉，卻被爆出碩士論文涉抄襲，林則否認。針對論文門是否一定會傷及林智堅選情？前民進黨立委郭正亮表示，台大針對論文抄襲風波的調查報告9月出來，剛好是桃園市長選戰正式登記，到時可能有人會到林的競選總部舉牌，說「我們不要抄襲的市長」，林智堅要怎麼選？要這樣搞政治，就要付政治代價。

郭正亮今(7日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨不可能換人選，真正的爭議並不是林智堅，而是沈慧虹，林智堅在民進黨沒有爭議，初選引起爭議的是民進黨新竹市長參選人沈慧虹。當時提名林智堅參選桃園市長，是吸引年輕票，因為桃園有很多新移民，還有林智堅沒有政黨屬性、也沒有派系，這些人可以支持一個抄襲的市長嗎？但如果台大報告9月出來，認定是抄襲，新移民會支持林智堅嗎？

針對論文門是否一定會傷及林智堅？郭正亮表示，論文的部分，台大的報告9月出來，剛好是桃園市長選戰正式登記，到時可能有人會到他的競選總部舉牌，說「我們不要抄襲的市長」，林智堅要怎麼選？要這樣搞政治，就要付政治代價。

郭正亮認為，真正牽涉到法律問題的是，林智堅的中華大學論文用科管局的結案報告，有沒有涉及侵權，牽涉到賠償問題。台大這部分則是學術倫理問題，涉及到學位存廢，若證明抄襲，台大就廢除其學位，但是林智堅的參選資格還在，但是整個黨若要支持這種人，那就看著辦。