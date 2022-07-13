國民黨台北市前議員羅智強日前宣布成立「強戰隊」，成員包括楊植斗、練鴻慶、蔡宗豪、陳芳盈4位青年軍。對此，媒體人韋安表示，羅雖失業了，但他積極幫助與栽培年輕人，對台灣政治風氣的改變有深遠意義，像他這種「小母雞」的成功，比縣市長級「大母雞」的成功，更為艱難，也展現了身為「最強小母雞」的示範，他才是年底九合一選舉的最大亮點。

韋安昨日（12）在臉書發文表示，羅智強雖然失業了，但只做過一屆議員的他，鼓勵和幫助與他共事過的4位年輕人，楊植斗、練鴻慶、蔡宗豪、陳芳盈，到全台各地參選縣市議員。

對此，韋安指出，兩黨的年輕人，現在想要出頭都不容易。羅智強一帶四，打破「國民黨不重視年輕人」的印象。如果這樣資源貧缺的一群年輕人能成功，對台灣政治風氣的改變，有著深遠的意義。

韋安盛讚羅智強是「最強小母雞」，強調羅這隻「小母雞」的成功，比縣市長級「大母雞」的成功，更為艱難，但這才是年底九合一最大的亮點，也給藍綠一個最佳示範。韋也直言，羅沒有選擇戰場的權力，不過他為年輕人提供了戰場。